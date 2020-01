Sondaggio Ixè per Carta Bianca: cala la Lega e sale Fratelli d’Italia. In discesa Pd e Italia viva, il M5s torna al 16% (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Secondo gli ultimi sondaggi diffusi da Ixè per Carta Bianca, la Lega è scesa sotto il 30% nelle intenzioni di voto degli italiani. Rispetto a sette giorni fa, il Carroccio ha perso 0.3 punti percentuali. Quasi invariata la percentuale per il Partito Democratico, che perde lo 0,1 attestandosi sul 19,9%. In crescita invece il Movimento 5 stelle che passa dal 15,9 al 16.1%. Cresce anche il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, che guadagna lo 0,4% portandosi all’11.3%. Nel centrodestra segno positivo anche per Forza Italia che prende uno 0,3 rispetto a una settimana fa, facendo registrare un 7,3% nelle preferenze di voto. Scende dello 0,3 invece Italia Viva. Il Partito di Renzi passa dal 4,2 al 3,9. Per quanto il governo Conte il 35% degli intervistati ha detto di avere molta o abbastanza fiducia nell’esecutivo giallorosso. Leggi ... open.online

