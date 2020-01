Reggio Calabria, schianto in moto: muore 15enne, automobilista arrestato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si chiamava Alessandro Luppino il 15enne morto dopo uno schianto in moto. L’automobilista 28 enne è stato arrestato. La drammatica vicenda è avvenuta a Reggio Calabria, il ragazzo viveva a Bianco. Alessandro viaggiava a bordo del suo motorino quando improvvisamente è stato travolto da un’auto che poi è fuggita senza prestare soccorso. I motivi sono ancora tutti da accertare, il ragazzo è stato travolto e lasciato esanime sull’asfalto. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri 19 gennaio verso le 14 sulla strada Statale 106 Jonica nel territorio del comune Casignana, sempre a Reggio Calabria. Lo schianto mortale è avvenuto all’altezza di contrada Palazzi, al km 82 della Statale. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi medici del personale del 118, per il 15 enne non ... bigodino

chetempochefa : 'Sono stati mesi faticosi per organizzare questo evento. 40 mila persone hanno potuto respirare un'aria diversa. Fa… - s_margiotta : Reggio Calabria: domani la firma della convenzione per la realizzazione di tre stazioni ferroviarie a San Leo, Boca… - AlessiaMorani : Buon giorno da Reggio Calabria! Quella alle mie spalle è la Sicilia. Da qui si tocca con le mani ?? Ora si riparte c… -