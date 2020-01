Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni | FLAVIA vuole lasciare Milano ma prima…

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni 20-24 gennaio : Silvia aggredisce Roberta : Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 si concentrano sull’operazione di Federico Cattaneo. Quest’ultimo decide di operarsi e Roberta lo sostiene. La madre Silvia, per niente d’accordo con la decisione di Federico, aggredisce la Pellegrino. Anche tra Cosimo e Gabriella non scorre buon sangue. Nel dettaglio, gli spoiler Delle puntate della daily soap in onda su Rai 1 da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio. anticipazioni Il ...

Il Paradiso delle signore - attrice di Ludovica : “Amore? Non volevo…” : paradiso delle signore, Giulia Arena (Ludovica) “Dell’amore non volevo sentirne parlare” Giulia Arena nella soap Il paradiso delle signore interpreta Ludovica Brancia di Montalto grande amica di Riccardo Guarnieri del quale è innamorata non ricambiata, il giovane infatti se nella scorsa stagione si era innamorato di Nicoletta, dalla quale ha avuto una figlia Margherita che non ha riconosciuto, in questa si è invaghito di ...

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni : COSIMO ha un problema molto serio… : L’Expo 61 è sempre più vicino e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si comportano come due trottole impazzite: i protagonisti de Il Paradiso delle Signore non sanno però che un piccolo ostacolo sta per compromettere tutto il lavoro fatto nelle settimane precedenti… Cosa succederà? Nell’amata fiction daily di Rai 1, tutto sembrerà procedere al meglio: Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) e Agnese ...

Il Paradiso delle signore - intervista a Marcello : il suo più grande sogno e i progetti : Sul sito TvSoap è trapelata un’interessante intervista fatta all’attore che interpreta Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle signore. Pietro Masotti è stato molto disponibile e tranquillo nel raccontare alcune curiosità sulla sua vita e sulle sue aspettative future. Ricordiamo che il suo personaggio è nuovo all’interno della soap e, sin dal primo momento, ha destato parecchio sgomento per il suo carattere e il suo modo di ...

Vieni da me - Giorgio Lupano : ‘Vi dico chi muore a Il Paradiso delle signore’ : Giorgio Lupano, che presta il volto a Luciano Cattaneo nella soap di Rai 1 Il Paradiso delle signore, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda venerdì 18 gennaio fa una clamorosa rivelazione circa la trama dei prossimi episodi. Rivelazione che in realtà ha più il sapore di una burla, perché nel corso dell’intervista rivolgendosi alla padrona di casa domanda: “Vuoi che ti dica chi muore quest’anno?”, ...

IL Paradiso delle SIGNORE 4 - anticipazioni di lunedì 20 gennaio 2020 : anticipazioni puntata n. 66 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di lunedì 20 gennaio 2020: Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) parlano della prossima consegna DELLE divise per le hostess commissionate per Expo 1961 da Achille Ravasi (Roberto Alpi)… Federico (Alessandro Fella) vuole assolutamente farsi operare. Silvia (Marta Richeldi) però non vuole neanche sentire parlare dell’intervento e se la prende con Roberta ...

Chi è Giorgio Lupano : tutto sull’attore de Il Paradiso delle Signore : Classe 1969 e originario di Torino, Giorgio Lupano è un attore conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in alcune fiction italiane, una su tutte Il Paradiso delle Signore in cui ha vestito i panni di Luciano Cattaneo. Giorgio Lupano chi è Dopo una lunga gavetta teatrale e cinematografica, nei primi anni 2000 Giorgio Lupano approda al piccolo schermo: nel 2005 recita nella miniserie Regina Dei Fiori e nel 2007 in R.I.S 4 – Delitti ...

Il Paradiso delle signore spoiler : arriva Lorena Mascoli - donna affascinante e misteriosa : Gli spoiler del 2020 del Paradiso delle signore rivelano che al grane magazzino stanno per arrivare delle interessanti novità. In particolar modo ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda i protagonisti della soap opera. Tra un po’ di tempo, infatti, come rivelato dal settimanale Telepiù, ci sarà l’ingresso di una nuova donna, Lorena Mascoli. Si tratta di una persona molto affascinante, all’apparenza alquanto snob che, ...

Il Paradiso delle Signore : Tv Soap intervista PIETRO MASOTTI (Marcello) : Tra i nuovi volti de Il Paradiso delle Signore 4 c’è anche quello di Marcello Barbieri, interpretato dal giovane attore romano PIETRO MASOTTI. Noi di TvSoap.it abbiamo fatto due chiacchiere con lui per conoscerlo meglio. ecco cosa ci ha raccontato. Il Paradiso delle Signore: PIETRO MASOTTI (Marcello Barbieri) si racconta al nostro sito PIETRO, come ti sei approcciato al personaggio di Marcello Barbieri? Inizialmente, Marcello è stato ...

Paradiso delle signore anticipazioni - settimana dal 20 al 24 gennaio 2020 : anticipazioni Il Paradiso delle signore, trame prossima settimana 20-24 gennaio Nella prossima settimana de Il Paradiso delle signore molti protagonisti si troveranno di fronte a scelte importanti. Nelle trame che vanno dal 20 al 24 gennaio, innanzitutto si vedrà la fine della controversa relazione tra Adelaide e Umberto, la contessa sarà così risoluta da decidere di abbandonare Villa Guarnieri e neanche le insistenze di Marta riusciranno a ...

IL Paradiso delle SIGNORE 4 - anticipazioni di venerdì 17 gennaio 2020 : anticipazioni puntata n. 65 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di venerdì 17 gennaio 2020: Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) spinge la zia Adelaide (Vanessa Gravina) a rinunciare all’astio verso Umberto (Roberto Farnesi)… Agnese Amato (Antonella Attili), grazie all’aiuto di Rosalia (Ornella Giusto), riesce a intercettare la moglie di un capomafia e le chiede aiuto per ritrovare suo marito Giuseppe. Armando (Pietro Genuardi) a ...