Dal bacio al salume al #digiunopersalvini (Di lunedì 20 gennaio 2020) Se sono autori satirici, sono degli autentici geni. Se invece sono solo suoi sostenitori meritano un qualche premio per la satira inconsapevole. Dico quelli che hanno messo su l’idea (e l’hashtag e la pagina) “Digiuno per Salvini”: un invito a una sorta di catena di solidarietà, con un giorno (intero, accidenti) di digiuno per manifestare solidarietà al Capitone sul voto della giunta per le autorizzazioni a procedere per la Gregoretti.Perché, obiettivamente, immaginare un digiuno per sostenere Salvini è come chiedere di iscriversi alla Crusca o fare esercizi di sintassi dei verbi per sostenere Di Maio, o di cucinare kebab (ma anche solo tortellini di pollo) per sostenere la Meloni.Se sono autori satirici – ripetiamo – hanno un grande futuro gli autori di questa campagna di grande ardimento: si tratta di rovesciare un ... huffingtonpost

