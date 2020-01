Brescia, scoperti 250 lavoratori in nero nel settore della ristorazione: Onlus metteva a disposizione il proprio personale a 22 attività (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono in tutto 250 i lavoratori in nero impiegati del settore della ristorazione e dell’organizzazione di eventi scoperti della Guardia di Finanza di Brescia. L’operazione, denominata Master black, ha coinvolto anche l’Ispettorato territoriale del lavoro, dall’Inps e dall’Inail. Al centro della inchiesta c’è una Onlus con sede a Brescia che metteva a disposizione i propri tesserati a 22 attività di ristorazione del Nord Italia tra Brescia, Bergamo, Milano, Cremona, Pavia, Verona, Vicenza e Bolzano. Tra i lavoratori in nero scoperti, 13 percepivano l’indennità di disoccupazione ed essendo stati assunti in nero e senza aver preventivamente comunicato le prestazioni di attività lavorativa all’Inps, hanno continuato a percepire indebitamente l’assegno con conseguente danno al bilancio. All’associazione sono stati contestati sia l’utilizzo di lavoratori in nero sia ... ilfattoquotidiano

