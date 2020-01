Allarme per il nuovo virus letale: “Si trasmette da uomo a uomo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha convocato una riunione d’emergenza dopo l’ultimo aggiornamento sul virus cinese: “Confermata la trasmissione da uomo a uomo”. Sale la preoccupazione per il nuovo virus che dalla Cina minaccia di estendersi al mondo intero. Nel paese asiatico il coronavirus (che provoca una malattia simile alla polmonite) ha già colpito, secondo … L'articolo Allarme per il nuovo virus letale: “Si trasmette da uomo a uomo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Capezzone : +++Agenzia Quasivero. Ci scusiamo per il refuso+++ Chiediamo scusa agli utenti e rettifichiamo la notizia: non era… - ilfoglio_it : C’è un filo rosso che lega tutti gli interventi di Benedetto XVI dopo la rinuncia: l’allarme per una Chiesa pronta… - luchi50135 : Allarme dalla Libia: 41 terroristi partiti per l’Italia | Imola Oggi -