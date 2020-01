Katia Ricciarelli a Domenica In: ha incontrato suo padre solo una volta, prima che morisse (Di domenica 19 gennaio 2020) Una lunga è bellissima intervista oggi per Katia Ricciarelli a Domenica In che tra eventi da festeggiare e ricordi ha raccontato di suo padre, mai conosciuto, incontrato solo in punto di morte. Ha da poco compiuto 74 anni e raggiunto i 50 di carriera, ha davvero tanto di cui parlare e con Mara Venier ha modo di scherzare e di scambiare gesti d’affetto. Sono molto amiche, oltre che entrambe veneziane, si comprendono benissimo, il legame è evidente. Non rimpiange nulla del passato la Ricciarelli ma ammette che guarda ai suoi ricordi con malinconia, adesso pensa solo al presente, le piace, si diverte, non pensa al futuro e a questo è arrivata grazie all’età, alla saggezza. Meno preoccupazione e nella mente e nel cuore una mamma che è stata molto più che importante, la definisce mamma coraggio. E’ cresciuta senza il suo papà biologico, è stata sua madre il centro della sua vita, non le ha ... ultimenotizieflash

