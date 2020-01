Calcio, Serie A 2020: Inter fermata 1-1 dal Lecce, bene il Milan. Pareggi in Brescia-Cagliari e Bologna-Verona (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono stati quatto gli incontri disputati in questo primo pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020, tutti validi per la ventesima giornata della Serie A di Calcio maschile. Ad aprire i giochi, nel match delle 12:30, il Milan rigenerato dalla “cura Ibrahimovic” ha inanellato la terza vittoria consecutiva tra Campionato e Coppa Italia, battendo 3-2 un’Udinese coriacea e mai doma. La vittoria dei rossoneri è arrivata al 93′ con un gol del redivivo Ante Rebic, autore di una doppietta (altra rete al 48′) Intervallata dalla rete del solito Theo Hernandez che al 72′ aveva fissato il punteggio sul 2-1 per i rossoneri con una gran botta al volo da fuori area. Inutili, per i padroni di casa, le marcature di Stryger Larsen al 6′ e il momentaneo gol del 2-2 di Kevin Lasagna all’85’. Nei tre incontri disputati alle 15 l’attesa più grande era ... Leggi la notizia su oasport

