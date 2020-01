Il retroscena: Mastella realmente tentato dalle dimissioni. Ma non sarebbe una resa (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTutt’altro che un bluff. Mastella alle dimissioni ci sta pensando seriamente. D’altronde se è vero che dal punto di vista ufficiale una crisi a palazzo Mosti ancora non è stata aperta, il fatto che la maggioranza di governo sia ormai sul punto di implodere è sotto gli occhi di tutti. E l’ex Guardasigilli lo ha ribadito più volte: di lasciarsi cuocere a fuoco lento proprio non ne ha voglia. E la possibile creazione di un nuovo gruppo consiliare, su input dell’ex compagno di avventura Mosé Principe, costringerebbe il sindaco a ‘trattare’ su tutto e con tutti per conservare la fascia tricolore. Una prospettiva che Mastella neanche vuole prendere in considerazione. Anche le vicende degli ultimi giorni, poi, pensiamo alle polemiche a microfoni spenti determinate dal rimescolamento delle deleghe e anche al coinvolgimento di consiglieri di maggioranza in questioni ... Leggi la notizia su anteprima24

retroscena Mastella Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : retroscena Mastella