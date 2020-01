TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni e trame puntate dal 19 al 25 gennaio 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 19 a sabato 25 gennaio 2020: Annabelle è furiosa: il suo intrigo mirato a distruggere per sempre il rapporto tra Denise und Christoph si è rivelato un fallimento totale. Sopraffatta dall’odio per la sorella, la Sullivan decide di togliere quest’ultima di mezzo una volta per tutte! Nonostante il bacio con Eva, Robert non riesce a lasciarsi andare con la moglie e a fidarsi nuovamente di lei. La donna ne rimane devastata… Henry rischia di far saltare il piano di Jessica di rapire Luna, ma la Bronckhorst riesce a salvarsi con una scusa. Paul accusa Lucy di aver cancellato il suo SMS, ma lei nega tutto. A quel punto Lindbergh intima alla cognata di andarsene da casa sua, ma la Ehrlinger si appella alla sorella… Jessica è più che mai determinata a rapire Luna. Quando la donna viene a sapere che Natascha si prenderà cura della ... Leggi la notizia su tvsoap

