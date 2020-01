Manovra finanziaria, Forza Italia fa ricorso alla Corte Costituzionale (Di martedì 14 gennaio 2020) Come annunciato, è stato depositato il ricorso alla Corte Costituzionale contro le modalità di approvazione della legge di bilancio. A presentarlo, Forza Italia. Come era stato abbondantemente annunciato, l’opposizione alla Manovra di bilancio da poco approvata finisce direttamente alla Corte Costituzionale. L’iniziativa è stata presa da Forza Italia: i dettagli sono stati forniti in una … L'articolo Manovra finanziaria, Forza Italia fa ricorso alla Corte Costituzionale proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

NicolaPorro : Ci sono 2?? piccole norme nell’ultima #manovra finanziaria, nascoste nelle pieghe dei commi, che danno il senso di… - PietroLagana : RT @PatriziaRametta: Inammissibile che una manovra finanziaria così vessatoria e raffazzonata non possa passare al vaglio delle Camere. For… - popoloZeta : RT @PatriziaRametta: Inammissibile che una manovra finanziaria così vessatoria e raffazzonata non possa passare al vaglio delle Camere. For… -