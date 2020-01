Calciomercato, scambio a sorpresa Inter-Milan: intreccio Atalanta-Genoa, il sostituto di Murillo e l’attaccante del Torino (Di martedì 14 gennaio 2020) Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, la stagione sta regalando grande spettacolo con tante squadre che stanno attraversando un ottimo momento di forma. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte Calciomercato con l’intenzione di rinforzare le rose per gennaio e non solo, ecco tutte le trattative nel dettaglio. CRUYFF – Jordi Cruyff è il nuovo commissario tecnico dell’Ecuador. La Federcalcio ha ufficializzato la nomina dell’allenatore olandese, figlio del leggendario Johan. Adesso l’obiettivo è qualificare l’Ecuador ai Mondiali del 2022. Il debutto è in programma il 26 marzo contro l’Argentina. FIORENTINA – ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacob Rasmussen al FC Erzgebirge Aue. MIURA – Miura continuerà a giocare anche nella ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

DiMarzio : #Inter e #Roma, avanti per lo scambio #Politano-#Spinazzola @SkySport @Inter @OfficialASRoma #calciomercato - DiMarzio : #ASRoma e #Inter al lavoro per lo scambio Politano-Spinazzola: la situazione ? - DiMarzio : #Politano-#Spinazzola: #Inter e #Roma al lavoro Conte intanto non convoca il nerazzurro per la #CoppaItalia -