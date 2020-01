Young Rock, in arrivo una serie tv sulla vita di The Rock (Di lunedì 13 gennaio 2020) Volete conoscere meglio The Rock? La NBC ha ordinato una serie tv, Young Rock, sulla sua vita, dall’infanzia all’adolescenza e i suoi fan non vedono l’ora di vederla. La NBC ha annunciato ufficialmente la realizzazione della nuova serie tv Young Rock, ideata da Nahnatchka Khan. Come si può intuire dal titolo questo nuovo progetto per … L'articolo Young Rock, in arrivo una serie tv sulla vita di The Rock proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

