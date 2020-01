Parigi nel cuore di Roma. L'esperienza dell'alta cucina a prezzi contenuti? Casa Coppelle è quello che fa per voi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Metti una sera a cena nel cuore del centro storico di Roma, con atmosfere francesi e degustazioni di piatti raffinati ed eleganti. Viene da pensare di doversi preparare sì a un’esperienza sublime di esaltazione del gusto e del lusso, ma anche a conti esorbitanti per poche tasche. E invece no. Perché in una delle più belle piazze del centro storico della Città Eterna, si trova Casa Coppelle, il locale in cui trovare una perfetta mescolanza delle caratteristiche peculiari delle città più belle del mondo: lo stile Parigino e la classicità Romana, con prezzi accessibili ai più. Il ristorante in cui la mano dell’architetto Jacques Garcia - autore del restyling del ristorante - è netta e ferma, offre agli ospiti tantissimi giochi di colori e sfumature che l’architetto propone nelle sale. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

robertosaviano : Ani Guibahi Laurent Barthélémy è il nome del ragazzino trovato morto mercoledì a Parigi nel carrello di atterraggio… - angelomangiante : Aveva 14 anni il bambino trovato morto assiderato nel carrello di atterraggio. Il volo da Abidjan a Parigi dura 6… - elenabonetti : Ieri un bambino di dieci anni è stato trovato morto a Parigi, nel carrello di atterraggio di un aereo proveniente d… -