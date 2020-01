L’ex ministro Lorenzo Fioramonti rivela: “Le mie dimissioni erano una prova di forza, non mi aspettavo venissero accettate” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lorenzo Fioramonti non si aspettava che le sue dimissioni venissero accettate L’ex ministro dell’Istruzione e dell’Università Lorenzo Fioramonti non si aspettava che le sue dimissioni venissero accettate. A dichiararlo è stato lo stesso Fioramonti (qui il suo profilo) in un’intervista a Mezz’ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata in onda nel pomeriggio di domenica 12 gennaio. Fioramonti si era dimesso da ministro la sera di Natale a causa dei pochi fondi che la Legge di Bilancio destinava alla scuola. L’ex ministro, che nel frattempo ha anche abbandonato il M5S passando al gruppo misto, aveva minacciato le dimissioni ancora prima del suo giuramento. Interpellato sull’argomento nel corso della trasmissione Fioramonti ha dichiarato: “Le mie dimissioni nascono da lontano. Io già da viceministro del governo Conte I, nella ... Leggi la notizia su tpi

