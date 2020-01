Licia Nunez, le dichiarazioni su Imma Battaglia scatenano il putiferio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Neanche 2 giorni dall’ingresso del Grande Fratello Vip che già Licia Nunez è riuscita a scatenare il caso mediatico. Un caso che a seconda delle reazioni delle persone coinvolte potrebbe o meno gonfiarsi parecchio. Intanto Imma Battaglia, ex dell’attrice di Le Tre Rose di Eva, chiamata in causa dopo il suo arrivo nella Casa, ha già fatto sentire la sua sonora replica. Ma con la Battaglia è stata “collateralmente” coinvolta la sua famiglia: i fratelli di Imma hanno già commentato l’episodio sui social. E a dare man forte all’attivista LGBT anche Vladimir Luxuria che si schiera dalla sua parte. Insomma un putiferio e a scatenarlo sono state proprio le parole della Nunez su Imma e sulla loro relazione. Tutto tace sul versante Grimaldi, attuale moglie della Battaglia, ma non è detto che Eva continui a perseguire la strada del silenzio… Le accuse di Licia Nunez In diretta, nel ... Leggi la notizia su thesocialpost

