Francia, manifestanti in piazza contro la riforma delle pensioni: scontri con la polizia. E il corteo urla: “Révolution” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lacrimogeni e scontri tra polizia e manifestanti durante il 36esimo giorno di sciopero per la riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. In centinaia di migliaia hanno sfilato in decine di città. A Parigi hanno fatto la loro ricomparsa di black bloc, che a fine corteo si sono a lungo scontrati con la polizia. Almeno venti i feriti, tra cui molti poliziotti e 24 fermi. Oltre al corteo di Parigi, iniziato nel primo pomeriggio, sono state organizzate dalla CGT e Force Ouvrière 216 manifestazioni. L’ultima grande mobilitazione contro una riforma delle pensioni risale al 1995 quando i sindacati protestarono per tre settimane contro il plan Juppé e ottennero il blocco della proposta con una vittoria storica. Il corteo si è mosso al grido di “Révolution”. L'articolo Francia, manifestanti in piazza contro la riforma delle pensioni: scontri con la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

