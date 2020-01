Days of War: lo shooter competitivo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale ha una data di uscita (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lo shooter competitivo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, Days of War, sta per lasciare la fase di Early Access e arriverà a fine mese su PC (Steam) nella sua versione finale.L'annuncio arriva attraverso un comunicato stampa ufficiale di Driven Arts e Graffiti Games.La versione completa di Days of War dello sviluppatore Driven Arts e del publisher Graffiti Games arriverà su Steam il 30 gennaio.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

