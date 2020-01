Rubava monetine in fontana piazza Navona: fermato da Vigili (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – È stata una pattuglia della Polizia Locale, durante il servizio contrasto dell’abusivismo commerciale nella zona, a fermare un cittadino di nazionalita’ romena di 61 anni, nella fontana del Moro di piazza Navona, mentre era intento a prelevare le monetine presenti sul fondo della vasca. Gli agenti del Pics (Pronto Intervento Centro Storico) hanno bloccato l’uomo nel primo pomeriggio di oggi e posto sotto sequestro il bastone approntato per prendere le monete. Il sessantunenne e’ stato denunciato e nei suoi confronti sono state applicate anche le misure previste dal Regolamento di Polizia Urbana: sanzioni per un totale di 710 euro e ordine di allontanamento. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti sulla regolarita’ della sua posizione sul territorio nazionale presso di Centro di fotosegnalamento del Comando Generale della Polizia ... Leggi la notizia su romadailynews

