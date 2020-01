Uefa, Bastoni dell'Inter unico italiano dei 50 giovani da tenere d'occhio nel 2020 (Di sabato 4 gennaio 2020) La Uefa ha messo in fila i più grandi talenti del calcio europeo. Cinquanta nomi su cui puntare per il futuro a medio e lungo termine. C’è anche l’Inter rappresentata da Alessandro Bastoni, unico italiano presente. E in lista c’è anche Zinho Vanheusden, ceduto dai nerazzurri ma in odore di ritorno a Leggi la notizia su liberoquotidiano

