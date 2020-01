Baghdad: migliaia di persone partecipano ai funerali del generale Soleimani al grido di “Morte all’America” (Di sabato 4 gennaio 2020) Soleimani: a Baghdad i funerali del generale iraniano ucciso dagli Usa Al grido di “morte all’America”, questa mattina, sabato 4 gennaio, migliaia di persone stanno partecipando a Baghdad ai funerali di Qassem Soleimani (qui il suo profilo), il generale iraniano ucciso dagli Usa nella notte del 3 gennaio. Il corteo funebre sfila tra le vie del distretto di Kazimiya, dove si trova un santuario sciita. Al termine del corteo, nella zona verde di Baghdad, è previsto un funerale nazionale ufficiale alla presenza del primo ministro iracheno e di molti altri leader. Oltre alle esequie di Soleimani, si tengono anche i funerali di Abu Mehdi al-Mouhandis, suo principale luogotenente in Iraq. I resti del generale iraniano, ucciso in un raid Usa all’aeroporto di Baghdad la notte del 3 gennaio 2020, saranno portati in Iran subito dopo la cerimonia. Su social network stanno ... Leggi la notizia su tpi

