Kean su Ancelotti: «Da lui posso imparare molto. Ecco cosa mi chiede» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Kean parla di Carlo Ancelotti: «Da lui posso imparare molto. Mi chiede di godermi quello che faccio ed essere professionale» Moise Kean non ha vissuto un inizio di stagione particolarmente brillante all’Everton. Tutto sembra adesso cambiato con l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti. Il giovane attaccante ha parlato così del tecnico: «posso imparare così tanto con lui. Mi sta chiedendo solo di godermi quello che sto facendo, lavorare duro ed essere professionale. Per lui questo è molto importante», le parole dell’ex Juve al sito ufficiale dei Toffees. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

