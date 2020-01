Cosa è successo al Movimento 5 Stelle, per quanto ne sappiamo (Di giovedì 2 gennaio 2020) L'addio di Lorenzo Fioramonti, l'espulsione di Gianluigi Paragone, le restituzioni sempre più problematiche e la querelle sul futuro di Giuseppe Conte sono solo le ultime questioni che agitano il Movimento 5 Stelle. La crisi, certificata anche sul piano del consenso dei cittadini, è però strutturale. E uscirne non sarà semplicissimo. Leggi la notizia su fanpage

