Anticipazioni Grande Fratello Vip, Licia Nunez concorrente: chi è (Di giovedì 2 gennaio 2020) Grande Fratello Vip Anticipazioni, svelata una nuova concorrente inedita è Licia Nunez Il cast del Grande Fratello Vip è ormai quasi definitivamente svelato e poche ore fa è stata annunciata ufficialmente la decima concorrente che entrerà nella Casa, si tratta di Lucia Nunez. Il nome dell’attrice non era trapelato nei giorni scorsi ed quindi un nome assolutamente inedito. Licia Nunez è un’attrice nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Elena Monforte ne Le tre rose di Eva, ma in realtà ha anche recitato nella soap Vivere e Incantesimo. Inoltre è stata una concorrente di Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Dima Pakhomov. Il suo nome è stato annunciato dal profilo social ufficiale del reality di Alfonso Signorini con un breve video di presentazione. Grande Fratello Vip, annunciati due nuovi concorrenti: Licia Nunez e Aristide Malnati Nel video di ... Leggi la notizia su lanostratv

