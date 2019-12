Morta mentre andava alla messa di Natale | oggi una fiaccolata | domani i funerali di

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il piccolo comune di Fontana Liri, provincia di Frosinone, si stringe intorno ai familiari di Ilaria Lai, la 26ennein seguito a un incidente stradale avvenutostava andando con il papà in chiesa ad ascoltare ladi

SHIN_Fafnhir : @Enneppi Mentre per morto di fame e morta di fame il problema non si pone. Per i liberisti suonano entrambi benissi… - mimlep : @ChrisHart_imfg @Pietro_Firenze @Corriere Fa bene a ridere. C’hanno rotto i cojoni per mesi che la famiglia tradizi… - zazoomnews : Cade dal quarto piano mentre stende la biancheria: 25enne morta dopo un volo di decine di metri - #quarto #piano… -