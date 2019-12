Italia 2020 | dalla giustizia all' immigrazione | che Paese sarà

Leggi la notizia su ilmattino

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Per glini il 2019 è stato un anno di passaggio. Ilentra nel nuovo anno con un umore depresso, senza passione ma anche senza le punte di cattiveria degli anni scorsi:...

MarcoBellinazzo : Per #Ibrahimovic @acmilan dovrà pagare ingaggio pieno, senza lo sconto fiscale del 50% che scatta dal 1° gennaio 20… - fanpage : Mostre 2020 in Italia: le 7 imperdibili da visitare l'anno prossimo - mtvitalia : Speriamo sia la volta buona di vederli dal vivo in Italia ?????? #BTSTour2020 -