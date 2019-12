(Di martedì 24 dicembre 2019) Sono in crisi. No, si sposano. Tinacontinuano a essere al centro del. L’ultimo che li riguarda parla di fiori d’arancio in vista. A riportarlo è il settimanale Nuovo, la stessa fonte che qualche settimana fa parlava di una crisi che è stata smentita da Fanpage.it. Secondo quanto riporta la rivista, sarebbe stato un amico della coppia a spifferare la lieta notizia. Il matrimonio sarebbe previsto perSecondo quanto sostiene il settimanale Nuovo, Tinasarebbe già impegnata nei preparativi del matrimonio con il suo compagno. Le nozze si dovrebbero celebrare a. Sulla rivista si legge: “Tina va a nozze con il suo: Maria farai da testimone? Laaveva detto: ‘Vorrei pensarci bene’, ma il compagno ha trovato le parole giuste per convincerla. Ora sta organizzando le nozze segrete a. E ...

Leggi la notizia su forzazzurri

zazoomnews : “Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sposi a marzo 2020”: l’ennesimo gossip sull’opinionista di ‘UeD’ - #“Tina… - zazoomnews : “Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sposi a marzo 2020”: l’ennesimo gossip sull’opinionista di ‘UeD’ - #“Tina… - zazoomblog : “Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sposi a marzo 2020”: l’ennesimo gossip sull’opinionista di ‘UeD’ - #“Tina… -