Pippo Baudo | Come regalo di Natale vorrei la pace tra Lorella Cuccarini e Heather

(Di martedì 24 dicembre 2019) "Iounnatalizio: la riappacificazione tra. Siamo a, voglio bene a tutte e due e non ho capito i motivi dietro a questa specie di rivalità. Ma siamo vecchi, vogliamoci bene e abbracciatevi! (...) Il rancore deve passare, non ha nessun senso. La vita è uno scorrere continuo,un fiume. Bisogna anche dimenticare e ricordare le parti migliori della vita, non le peggiori". Lo ha dettonella puntata di Vieni da me, andata in onda oggi, martedì 24 dicembre, su Rai1 nel consueto spazio della Cassettiera. Nel corso dell'intervista realizzata da Caterina Balivo, il conduttore 83enne ha ripercorso la celebre carriera, raccontando anche alcuni aneddoti ("la prima volta che sono arrivato a Roma, sono andato subito a Via Teulada per sostenere un provino") e regalando perle di ironia:Se dovessi salvare da un incendio uno tra Carlo Conti, Fabio ...

Leggi la notizia su blogo

caterinabalivo : Buona #Vigilia amici e grazie per l’affetto che ci dimostrate seguendo @vienidameRai ??Ci vediamo alle 14 per una p… - caterinabalivo : Quest’anno Babbo Natale è arrivato in anticipo e mi ha portato in studio a @vienidamerai il re della televisione it… - MarioManca : Che bello vedere Pippo Baudo con gli occhi sgranati mentre riguarda i filmati d'archivio che gli fanno rivivere i f… -