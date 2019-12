(Di martedì 24 dicembre 2019)tivo di rapimento a Busnago, in provincia di Monza. Un uomo ha cercato di portare via dalle mani del nonno unadi due anni. BUSNAGO (MONZA) – Attimi di paura in provincia di Monza, nella serata di 23 dicembre 2019.tivo di rapimento a Busnago da parte di un uomo di origine marocchina che ha provato a portare via dalle mani del nonno unadi due anni. Decisivo l’intervento deiche hanno bloccato ilfino all’arrivo dei militari. Il giovane è stato portato in caserma per l’interrogatorio. Al momento non ha spiegato il motivo di questo gesto. La ricostruzione della vicenda Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, il nonno stava passeggiando con lanel passeggino quando è stato aggredito dal. Il giovane marocchino hato in tutti i modi di portare via la bimba prima cercando di ...

Leggi la notizia su newsmondo

fattoquotidiano : Monza, tenta di rapire bimba di due anni mentre era nel passeggino: arrestato 28enne - MediasetTgcom24 : Monza, 28enne marocchino tenta di rapire una bimba: bloccato dai passanti #Bellusco - SylvieTropez : 28enne tenta di rapire una bambina, fermato dai passanti -