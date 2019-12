Un patto Capitale sui rifiuti. Raggi e Zingaretti fanno pace. La Regione Lazio garantirà lo smaltimento. Ma il Campidoglio dovrà costruire la discarica (Di sabato 21 dicembre 2019) Sembrano passate ere da quando Regione Lazio e Campidoglio se le davano di santa ragione sul tema dell’immondizia. Un continuo muro contro muro in cui, quotidianamente, i primi minacciavano il commissariamento della Capitale per inadempienza mentre i secondi tuonavano contro l’assenza del piano rifiuti. Già perché ieri sulla reciproca diatriba è stata messa una pietra tombale, in modo a dir poco inatteso, con la sindaca Virginia Raggi e il governatore Nicola Zingaretti che hanno sotterrato l’ascia di guerra arrivando a stringere lo storico accordo che metterà al riparo la città eterna da una possibile emergenza rifiuti che, altrimenti, sarebbe stata impossibile da evitare. Un patto di ferro, frutto di un reciproco compromesso per il bene dei cittadini, che dopo sei anni dalla chiusura di Malagrotta comporterà l’inevitabile creazione di una nuova discarica di servizio che potrà sopperire ...

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

patto Capitale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : patto Capitale