Titoli di Stato, Grecia più affidabile dell’Italia (Di venerdì 20 dicembre 2019) La Grecia più affidabile dell’Italia nei Titoli di Stato. Ecco il motivo della crescita del Paese ellenico rispetto al nostro. ROMA – La Grecia è più affidabile dell’Italia nei Titoli di Stato. Situazione non prevedibile diversi anni fa quando la nazione ellenica stava attraversando una delle crisi più importanti della storia ma ora la situazione sembra essere capovolta. La ristrutturazione del debito ha permesso ad Atene di ritrovare piano piano una stabilità anche se la crescita continua ad essere molto lenta. Dall’altra parte un Paese in crisi che ha visto di mese in mese una Grecia avvicinarsi sempre di più. E il motivo lo ha provato a spiegare La Stampa in un articoli dedicato proprio a questo argomento. Titoli di Stato, Grecia più affidabile dell’Italia Secondo la sezione economica del quotidiano italiano sono cinque i punti che possono ...

