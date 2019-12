Haiti | “265 bambini nati da abusi e abbandonati” | uno studio accusa i Caschi blu dell’Onu

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Abusavano di ragazze dodicenni per pochi spiccioli, abbandonandole una volta che scoprivano di essere incinte: unopubblicato sulla rivista accademica Conversation rivela che adci sono centinaia difigli deiblu dell’Onu, che per tredici anni hanno condotto una missione di pace. L’articolo, intitolato “Incinta per poche monete – 265 storie diani abbandodai padri dell’ONU“, è apparso su una rivista accademica internazionale sostenuta da un consorzio di università. Loè il risultato di una lunga indagine condotta da Sabine Lee dell’università di Birmingham e Susan Bartels, della Queens University in Ontario. Nell’estate del 2017 hanno intervistato centinaia di donne appartenenti alle comunità che ospitano le missioni di pace. Molte storie si somigliano: i militari chiedevano rapporti sessuali ...

