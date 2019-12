Crash test Euro NCAP - Cinque stelle per le Volkswagen Golf | Nissan Juke e Ford Puma

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) A sole due settimane di distanza dall'ultima tornata di, l'ha diramato le valutazioni sulla sicurezza di altri dieci modelli, tra i quali figurano vetture come la nuova8, la, lae l'Audi Q8, tutte promosse a pieni voti con le. Non mancano diverse elettriche, tra cui le sorellee-up!, Seat Mii electric e Skoda Citigo-e iV, oltre alla Suv Aiways U5 e alla MG ZS EV. Audi Q8. La sorella dal look sportivo dell'Audi Q7 ha conquistato, ottenendo punteggi particolarmente elevati nella protezione dei bambini a bordo (87%) e nelle prove d'urto laterale. La Q8 ha ottenuto il 93% nella protezione dei passeggeri adulti, con un'unica criticità evidenziata nella zona del torace del guidatore e del passeggero anteriore. D'alto livello anche le valutazioni che riguardano i sistemi di assistenza e ...

