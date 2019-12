Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Aveva piazzato un ordignoalla saracinesca di un ufficio, non esploso per puro caso: questa mattina è statodai carabinieri del Ros un, individuato grazie ai rilievi del dna trovati su un guanto. I fatti risalgono all’8 giugno del 2016 quando le telecamere in strada avevano ripreso due persone con il volto coperto piazzare una tanica di fronte al Postamat in via Gaetano Colombo: un ordigno, verificarono gli inquirenti, ma potenzialmente efficace, che non esplose per un filo che si era accidentalmente scollegato. Inoltre, la presenza di candeggina avrebbe indicato chiaramente la volontà di creare un’esplosione. Nonostante non fossero arrivate rivendicazioni, le indagini si erano concentrate da subito sui gruppi anarchici radicali. Fondamentale, per risalire all’identità dell’autore del gesto, è stata ...

Noovyis : (Genova, arrestato anarchico: mise una bomba rudimentale davanti all’ufficio postale) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Genova, arrestato anarchico: mise una bomba rudimentale davanti all’ufficio postale - Teleradiopace : Arrestato anarchico che aveva collocato un ordigno all’ufficio postale di Genova -