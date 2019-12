Terremoto nelle Filippine | Save the Children | sicurezza dei bambini a rischio

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “theè fortemente preoccupata per lae il benessere di oltre un milione dimeridionali dopo il devastantedi domenica, il quinto che ha colpito la regione da ottobre“: lo afferma Alberto Muyot, ceo dithe. “Quest’ultima scossa di magnitudo 6.9 ha colpito domenica le città della provincia di Davao del Sur colpendo infrastrutture come strade, scuole e ospedali che erano già stati danneggiati durante i precedenti terremoti. Migliaia di famiglie sono state costrette a trascorrere la notte all’addiaccio a causa del timore delle scosse di assestamento. Moltisono spaventati e confusi. Ci stiamo coordinando con il governo locale per valutare la situazione deie delle loro famiglie nell’area, in modo da poter rispondere ai loro bisogni urgenti, come fornire un riparo ...

SkyTG24 : Un #terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito l'isola di #Mindanao, nelle #Filippine. Il momento del sisma ripreso vici… - Agenzia_Ansa : Forte terremoto nelle Filippine, almeno quattro le vittime, anche un bimbo di sei anni #ANSA - Agenzia_Ansa : #Terremoto magnitudo 6.8 nelle #Filippine. Nella provincia meridionale di Davao del Sur #ANSA -