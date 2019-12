Inzaghi | Livorno e poi tappa a San Siro | lo aspetta il Milan

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Oggi un altro ‘sabato bestiale’, domani il ritorno in quella che per anni è stata la sua prestigiosa casa calcistica, arredata con trofei e riconoscimenti di livello internazionale. Prima l’Armando Picchi, poi San. Il programma del weekend di Filippoè presto stilato e somiglia tanto a quel ‘prima il dovere, poi il piacere’, diktat comune dei ragazzi responsabili. Super Pippo di responsabilità ne ha eccome. Quelle dovute alle scelte (giuste o sbagliate che siano) è felice di sentirle tutte sue, le altre – che interessano solidità, gol e vittorie del Benevento – non manca mai di dividerle con i suoi calciatori. Domani però sarà tempo di ripercorrere i momenti in cui il ruolo di calciatore spettava a lui, miglior attore protagonista nella parte del rapinatore ...

