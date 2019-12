In fuga per tenersi lo stipendio I 5S non perdonano i voltagabbana De Falco

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Proprio non è andata giù allo stato maggiore pentastellata la transumanza dei parlamentari eletti col Movimento verso la Lega. Ad affidare ad un lungo post su Facebook i malumori nei confronti dei tre senatori – Ugo Grassi (nella foto), che ha già ufficializzato il passaggio con tanto di spilletta di Alberto da Giussano in bella vista, Stefano Lucidi e Francesco Urraro attirati dalle sirene salviniane, è il braccio destro del capo politico Luigi Di Maio, Dario De, suo ex capo segreteria al Mise e oggi in forza nello staff del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro: “Vi racconto chi sono i traditori che hanno abbandonato il M5S per passare con quella Lega Nord a cui nello scorso governo abbiamo impedito, tra le altre porcate, di spaccare il Paese in due con il Nord sempre più ricco e il Sud sempre più povero”. Inizia così, durissimo anche nei confronti ...

UffiziGalleries : #8dicembre #PierodiCosimo dipinse #ImmacolataConcezione intorno al 1505 per la Chiesa della SS Annunziata di Firenz… - Chiaratw28 : RT @LaVeritaWeb: Tre senatori passano alla Lega: «Andiamo via, Gigi si crede depositario del vero». Il capo politico sbrocca: «È il mercato… - NiccoColo : RT @JohannesBuckler: Ma la Gestapo ormai aveva il mio identikit. Forse a causa di una soffiata, nell’ottobre del 1943, venni catturata. Er… -