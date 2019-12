Basket femminile | 10a giornata Serie A1 2019-2020 | Ragusa e Costa Masnaga vincono negli

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sono due gli anticipi della decimadellaA1 di. La Passalacquasi prende la vetta della classifica insieme al Famila Schio dopo aver sconfitto la Fila San Martino di Lupari con il punteggio di 79-64 dopo una partita che ha visto le siciliane sempre in pieno controllo. Grande partita per Dearica Hamby, che ha chiuso con una doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi ed in doppia cifra chiudono anche Ashley Walker (16) e Chiara Consolini (11). Non bastano alle venete, invece, i 22 punti di Marcella Filippi e i 15 di Samantha Ostarello. Importante vittoria in ottica salvezza per la Limonta Sport, che supera in casa la Use Scotti Rosa Empoli per 71-67 grazie soprattutto ad un primo quarto da 22-13. Decisivi i 17 punti di Jori Davis e i 16 punti di Giulia Rulli. Per Empoli invece grandissima prestazione di Stefania Trimboli. Questo ...

