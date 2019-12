Il personaggio dell’anno Greta Thunberg in visita ai Musei Reali di Torino

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nella mattinata di oggi, venerdì 13 dicembre 2019, la giovane attivista ambientalista, recentemente indicata da Timedell’anno, si è recata inaidi. Ha iniziato il suo tour dalla Cappella della Sindone, capolavoro barocco di Guarino Guarini, per poi proseguire nella Sala da Ballo di Palazzo Reale. Qui si è soffermata diversi minuti, ammirando la magnificenza della sala, ascoltando la musica proveniente dal pianoforte a coda dello Steinway Spirio, che riproduce automaticamente brani eseguiti da artisti di fama internazionale. Lasi è conclusa nella Sala da Pranzo.si trova ain occasione di Fridays for Future: oggipomeriggio si è tenuto infatti il 50° presidio organizzato in città contro il cambiamento climatico.L'articolo Ildell’annoinaidi...

