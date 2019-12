Bello Figo | video scandalo all’università di Pisa

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 13 dicembre 2019)e polemiche adopo la scoperta di untrash girato senza permesso dal cantanteall’interno dell’aula 4 della facoltà di Economia dell’Università. Il, che in realtà è online dal 6 dicembre sul canale YouTube (con oltre 70mila visualizzazioni), promuove una canzone il cui titolo è già tutto un programma: ‘Trombo a facoltà’, condito di parole sboccate e immagini eccessive. Unindigna il mondo accademico e la città intera. E che, come primo effetto, fa scattare le denunce. «L’Università disi tutelerà in tutte le sedi perché ilè stato girato senza alcuna autorizzazione – spiega il rettore Paolo Mancarella – e soprattutto perché c’è stato anche un uso improprio degli spazi universitari». LEGGI ANCHE: Vi ricordate di Carol Alt? Ecco che fine ha fatto la modella. Indignato, proprio come i suoi studenti, rincara la dose il direttore del ...

