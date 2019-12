Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 08 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ieri si è votato il rinnovo del fondo salva-stati il governo ha retto alla prova 291 i voti a favore della risoluzione di maggioranza una quarantina in meno del dovuto 25 meno della maggioranza assoluta L’opposizione si è fermata 222 voti al Senato esistono stati 164 3 in più del 50% necessario tre senatori hanno annunciato il loro dissenso riflettendo anche sulla possibilità di lasciare il gruppo pentastellato per la lega dal PD il leader Zingaretti sottolinea il partito è stato compatto al governo Conte stato dato un mandato forte in Europa il premier Conte assicurato procediamo spediti non temo ripercussioni gli fatto la votazione di ierii cinquestelle tra assenze uscita dall’aula e minacce di cambio di gruppo parlamentare Cambiamo argomento il sindaco di ...

