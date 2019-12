“Un anno drammatico | non cantava più” Albano Carrisi | il figlio Yari sulla morte della

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) È morta a 96 anni, nella sua casa di Cellino San Marco, Jolanda Ottino, la mamma del cantante. “Grazie nonna, sei stata una donna fenomenale – scrive su instagram il nipotePower,di Al Bano e Romina, che pubblica una foto che lo ritrae insieme all’amata nonna -. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola – prosegue il post – ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi”. ”E così facendo, sei diventata la nonna adottiva di tutta Italia – continuasu instagram -. Questa è la nostra ultima foto insieme, scattata a novembre. Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata. Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore. ‘I love you nonna’, conclude ildi Al Bano. A ricordare con affetto ...

