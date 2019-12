Quindici comuni si uniscono per lo sviluppo del territorio

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L'Aquila - Nasce la Carta deidi Valle Peligna e Valle del Sagittario. La bozza del documento per lodelè stata discussa a Sulmona. Il documento finale sarà sottoscritto dai sindaci dei 15(Sulmona, Raiano, Cansano, Campo di Giove, Pratola Peligna, Corfinio, Prezza, Scanno, Anversa degli Abruzzi, Villalago, Cocullo, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Roccapia, Bugnara) coinvolti nel progetto "M.I.T.O. Empowerment delle istituzioni locali" su impulso di Sulmona, capofila. "Per la prima volta Valle Peligna e Valle del Sagittario si dotano di un documento strategico per la crescita economica e sociale - dichiara il sindaco Annamaria Casini - I sindaci hanno individuato priorità e progettualità per la crescita delpartendo dai valori distintivi, con una mappa strategica su cui individuare opportunità ...

