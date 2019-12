Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Èall’improvviso all’età di 14 anni, soprannominato “ilBilly Elliot” per il suo talento nella danza. Il giovane è stato trovatonella sua casa di Greenock, in Scozia, e ancora non si conoscono le cause del decesso. A dare la notizia è Elite Academy of Dance: “È con il cuore pieno di dolore che scriviamo questo post. Tragicamente, come sapete, abbiamo perso il nostro amatissimo studentedomenica 1 dicembre. Ha toccato l’anima di tutti coloro che hanno avuto il piacere di ballare e lavorare con lui qui dal 2012″, si legge nel messaggio pubblicato su Facebook.recitato nel 2014 nella serie tv Outlander e poipartecipato a numerose produzioniBbc e a diversi spettacoli internazionali come “The One Show” e “Priscilla Queen of the Desert” con Duncan dei ...

TutteLeNotizie : Morto Jack Burns, addio al nuovo “Billy Elliot”: star della tv e del balletto, aveva 14 anni - MARESITAS : RT @RepSpettacoli: Addio al piccolo Jack Burns, è morto il 14enne 'Billy Elliot' - repubblica : RT @RepSpettacoli: Addio al piccolo Jack Burns, è morto il 14enne 'Billy Elliot' -