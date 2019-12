BOOM! Carlo Cracco e Tiziano Ferro verso Amazon Prime Video

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di martedì 10 dicembre 2019)scalda i motori anche in Italia. Dopo Chiara Ferragni Unposted, la piattaforma streaming americana ha intenzione di accendere i riflettori su due italiani che, in ambiti diversi, hanno lasciato (e stanno lasciando) il segno. DavideMaggio.it è in grado di anticipare che la divisione Unscripted di, guidata dalla simpaticissima Nicole Morganti, sta lavorando a due progetti che vedranno al centro della scena. Lo chef stellato, reduce dalla disastrosa esperienza televisiva su Rai2 (prima ancora c’era stato uno speciale flop su Discovery), e la pop star, attualmente in trattative per Sanremo 2020 (come DM anticipato!), saranno al centro di due nuove produzioni di, realizzare da Banijay Italia. La lavorazione dei due progetti è ancora allo stato embrionale.

