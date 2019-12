Alluminio, allarme ministero Salute/ "Non usatelo per incartare cibo per bambini" (Di martedì 10 dicembre 2019) Alluminio, allarme ministero della Salute: "Non usatelo per incartare cibo per bambini". Le parole del viceministro Pierpaolo Sileri a Striscia la notizia.

“Non usate l’alluminio per avvolgere cibo per i bimbi” : l’allarme del Ministero della Salute : L'allarme lanciato dal Comitato sicurezza alimentare con una nota e un video pubblicati sul portale del Ministero della Salute : secondo gli esperti, l'alluminio presente nelle vaschette metalliche e nei figli di carta stagnola, può facilmente migrare negli alimenti e "portare a un superamento della dose massima stabilita" con un conseguente e potenziale rischio per la Salute per fasce vulnerabili della popolazione, come bambini e donne incinte: ...

