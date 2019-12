Repubblica | contro il Genk Mertens e Callejon potrebbero restare in panchina

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La situazione del Napoli non è migliorata con il pareggio a Udine e chi rischia di più in questo momento è di certo l’allenatore Carlo Ancelotti. la suacontinua a traballare e la sfidailal San Paolo e il passaggio agli ottavi di Champions sono, se non una soluzione, un imperativo per non farla precipitare. Ancelotti continua a ripetere che la squadra lo segue e non giocai lui, ma come scrive oggi, in campo si è visto altro da parte di molti, anche diriabilitati senza successol’Udinese da Ancelotti. I due veterani sono infatti rimasti sempre ai margini della gara, al punto da rendere pericolosa la loro confermail: in 90’ da dentro o fuori L'articoloilinilNapolista.

borghi_claudio : @ivansaracino @repubblica Non è un problema di sonno, è che qui si combatte contro un'idra, non fai a tempo a blocc… - repubblica : Salvini contro la Nutella: 'Ci sono dentro le nocciole turche, scelgo di mangiare italiano' - antoguerrera : “Amoreee, scendi... c’è Hugh Grant!” “L’ultima volta che ho bussato a casa della gente avevo 20 anni e vendevo est… -