Tu Si Que Vales 2019 | ecco chi sono i finalisti

trendit

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tu si que: questa sera è andata in onda l’ottava puntata del talent di Canale 5, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Oltre a nuove esibizioni i quattro giudici, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari hanno dovuto valutare otto esibizioni divise in quattro sfide per scegliere chi promuovere in finale. Veniamo ai risultati delle sfide. L’imitatore di Claudio Baglioni Igor Minerva ha superato l’acrobata Oleg Tatarynov. L’illusionista Richard Jones è stato sconfitto dai fratelli acrobati Messoudi. I fratelli ballerini Gargarelli hanno battuto i cantanti Esteriore Brothers. Il ballerino Patrizio Ratto ha avuto la meglio al fotofinish sull’atleta Gaggi Yatarov (decisivo il voto di Sabrina Ferilli). Nel corso della seratastati annunciati anche idella scuderia Scotti, ovvero, ...

infoitcultura : Tu si que vales 2019, semifinale/ Esibizioni e diretta: Zerbi litiga con Vincenzo! - infoitcultura : A Tu si que vales Enrica Musto conquista tutti, la cantante lirica è amica di Alberto Urso - infoitcultura : Tu si que vales, Sabrina Ferilli canta con suo cugino e si commuove -