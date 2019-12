LIVE Sci alpino | Gigante Beaver Creek 2019 in DIRETTA | fantastico trionfo di Tommy Ford

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELDILA CLASSIFICA DOPO ILDIChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 21.41: Il migliore degli azzurri è Luca de Aliprandini in 14esima posizione a 3 secondi dall’americano. 27esimo Hannes Zingerle, mentre è uscito Riccardo Tonetti. 21.38 Vince, che a 30 anni conquista la prima vittoria della carriera, si impone davanti ad Henrik Kristoffersen (+0.80) e all’altro norvegese Leif Kristian Haugen (+1.23). 21.36: UN CAPOLAVORO!TRIONFA NELDI! Una seconda manche pazzesca dell’americano che vince con 80 centesimi di vantaggio su Kristoffersen. Una parte finale semplicemente perfetta. Prima vittoria in carriera per lo sciatore statunitense. 21.34: Il norvegese Haugen si presenta all’entrata del muro con 11 ...

