“A pezzi” UeD | Gemma Galgani senza pace | parole che fanno malissimo

caffeinamagazine

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’ultima registrazione del programma di Uomini e Donne è stata davvero rivelatrice per l’intero Trono Over. Al centro del’attenzione di tutti si è posto Armando che, con la sua decisione di interrompere la frequentazione con Veronica, ha lasciato.Ma non finisce qui, perché Armano ha parlato, e lo ha saputo fare per bene. Rivelazione da choc quella rivolta a, che non ha trattenuto le lacrime. Ennesima batosta sentimentale per. La regina del Trono Over di Uomini e Donne è scoppiata a piangere nel corso dell’ultima registrazione del programma, quella avvenuta sabato 7 dicembre e che vedremo in onda nella settimana che va dal 9 al 13 dicembre. Chiaramente la segnalazione è su Juan Luis. E non mancano neanche le prove, perché Armando provvederà quanto prima a farle pervenire sotto gli occhi increduli di tutti, conduttrice inclusa. ...